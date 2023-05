Lievegem keurt dossier nieuw gemeentehuis goed en legt budget vast

Een aantal jaar geleden waren er al plannen voor een nieuw gemeentehuis in Lovendegem. Maar die moesten aangepast worden na de fusie: "We gingen van 1 naar 3 gemeenten, dus er komt een pak extra personeelsleden bij, het gebouw moest dus groter worden", legt burgemeester Kim Martens uit.

Intussen zijn de berekeningen gemaakt en het plan mag het vooropgestelde budget niet overschrijden. De volgende stap die nu gezet wordt, is een openbare aanbesteding uitschrijven en kijken welke voorstellen er binnenkomen. "We gaan verstandig omgaan met dit dossier", benadrukt de burgemeester, "het moet passen binnen ons budget van 14 miljoen euro. We gaan de prijzen afwachten en na de zomer zouden we al wat meer moeten weten."