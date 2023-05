Dementievriendelijke natuuroase geopend in seniorenvoorzieningen Hogevijf in Banneuxwijk in Hasselt

De stad Hasselt heeft voor de dementievriendelijke natuuroases 32.000 euro uitgetrokken, maar de Vlaamse overheid maakte er maar liefst 100.000 euro voor vrij.

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA): "We hebben een aantal projecten die kaderen in "Natuur in je buurt": bijvoorbeeld het Ziekenhuis ZOL in Genk, waar de omgeving vergroend wordt. Ook het ziekenhuis in Gent heeft meegedaan. Het is echt wel de bedoeling om de omgeving van de zorginstellingen, de ziekenhuizen, de rusthuizen,... te vergroenen. Dat is goed voor de herkenbaarheid en de gezondheid. Dat heeft een positieve impact op het leven van de patiënten en de bewoners."