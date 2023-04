Lentegevoel kruipt in het weer vandaag, ook het verlengde weekend wordt droog en zacht

Zaterdag is er veel bewolking met eventueel lichte neerslag over het oosten van het land. Aan de kust komen er snel zonnige perioden, in de loop van de namiddag breiden die uit naar het binnenland. De maxima liggen rond 11 graden in de Hoge Venen, rond 13 graden aan zee en rond 14 of 15 graden in het centrum.

Zondagochtend is het in de meeste streken zonnig, met vooral hoge wolkenvelden. Later krijgen we afwisselend stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 graden in Vlaanderen.