Na vijf weken staken in Duitsland akkoord bereikt tussen internationale chauffeurs en werkgever 

Sinds midden maart was er in de deelstaat Hessen een staking aan de gang van internationale vrachtwagenchauffeurs. Op een parking aan de A5 bij Darmstadt (zo'n 30 kilometer onder Frankfurt) stond er een groep boze chauffeurs met ruim 60 vrachtwagens geparkeerd.

Het gaat vooral om chauffeurs uit Georgië en Oezbekistan. Ze leefden tijdens de staking in hun vrachtwagen. Ze staakten omdat ze naar eigen zeggen weken, in sommige gevallen maanden, niet betaald werden. "We zijn de jarenlange uitbuiting beu", klonk het nog.