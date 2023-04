NASA heeft plan bedacht om de wetenschappelijke instrumenten in Voyager 2 langer te laten werken

Omdat een verandering in het voltage de instrumenten zou kunnen beschadigen, zijn de Voyagers uitgerust met een stroomregelaar die in dat geval een back-upcircuit in gang zet. Dat circuit heeft toegang tot een kleine hoeveelheid stroom van de RTG die voor dat doel apart wordt gehouden. In plaats van die stroom achter te houden, zal de missie die nu gebruiken om de wetenschappelijke instrumenten operationeel te houden.

Hoewel het voltage in het ruimtetuig als gevolg daarvan niet meer zo nauwkeurig geregeld zal zijn, blijven de elektrische systemen in de beide sondes relatief stabiel, zelfs na een vlucht van meer dan 45 jaar, zodat een veiligheidsnet niet echt een prioriteit is.

Bovendien kan het ingenieursteam het voltage opvolgen en ingrijpen als het te sterk fluctueert. Als de nieuwe benadering goed werkt bij Voyager 2, zal het team ze mogelijk ook toepassen bij Voyager 1.

"Schommelende voltages vormen een risico voor de instrumenten, maar we hebben vastgesteld dat het een klein risico is en het alternatief biedt het grote voordeel dat we de wetenschappelijke instrumenten langer aan de gang kunnen houden", zei Suzanne Dodd, de Voyager-projectmanager bij JPL. "We hebben het ruimtetuig enkele weken in het oog gehouden en deze nieuwe benadering lijkt te werken."