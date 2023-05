Natuurabonnement voor bedrijven: HR-bedrijf Attentia maakt er als eerste gebruik van

Het idee van het natuurabonnement komt van Forest FWD, een duurzaamheidspecialist voor bedrijven en het Nationaal Park Hoge Kempen. Het biedt werknemers de kans om meer informatie over de natuur te krijgen door excursies of rondleidingen te krijgen van gidsen. Bezieler Ignace Schops is dan ook heel tevreden met het concept. “Ik pleit er al jaren voor meer natuurbescherming, ook door bedrijven. Dit is echt een win-win situatie. Wereldwijd zijn 50 procent van de ecosystemen belangrijk voor onze economie. Op deze manier hebben we er opnieuw meer aandacht voor.”