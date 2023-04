Spermadonor die in Nederland op zwarte lijst stond, verwekte ook kinderen in België: "Mijn wereld stortte in"

Het is een schandaal in Nederland, maar Ines woont in België en leest geen Nederlandse kranten. Bovendien vond ze Jonathan M. via het internet en niet via het ziekenhuis. Wanneer ze aan Jonathan vraagt of hij als gekende donor in een medisch begeleid traject in een ziekenhuis wil starten, kan Jonathan haar overtuigen om het toch eerst via "zelfinseminatie" te proberen.