Nieuw woonzorgcentrum in Temse kleiner dan het oude: "We hebben rekening gehouden met het gemiddelde sterftecijfer"

Om ervoor te zorgen dat er niet te weinig kamers zijn in het nieuwe gebouw, is er nu al een opnamestop ingelast, zegt Werner Maerevoet. Hij is voorzitter van de Welzijnsvereniging Sleutelzorg die de woonzorg in Temse organiseert. De Reiger is een WZC van de gemeente.

Maar wat als alle bewoners van De Reiger gezond blijven en nog in leven zijn tegen de laatste verhuisdatum in 2025? Daar gaat Sleutelzorg niet van uit: "We hebben het gemiddelde sterftecijfer binnen de woonzorgcentra bekeken en dan komen we aan 12 tot 18 bewoners die niet meer zullen verhuizen door natuurlijke sterfte." In geval dat de bewoners toch in leven zouden blijven, "dan bekijken we of we zorg kunnen aanbieden in andere woonzorgcentra in de omgeving, of eventueel thuiszorg. Maar dat is niet afgesproken met andere centra."