Onderwijsbeurs SETT verhuist van Gentse Flanders Expo naar Nekkerhal Mechelen

"De eerste editie van SETT vond plaats in 2019", legt Katinka Vandevelde van organisator Easyfairs uit. Het was een nieuwigheid in de sector, een tweedaagse beurs waar experts, leerkrachten en directies lezingen geven over hoe zij het onderwijs aanpakken, en waar nieuwe technieken worden voorgesteld om in de klas te gebruiken. Per editie kwamen er 3 tot 4.000 mensen naartoe.

"We hebben veel mooie voorbeelden van innovatief onderwijs op het podium gebracht uit Gent, Oost-Vlaanderen en daarbuiten. Maar het is eigenlijk een evenement dat breed genoeg is voor heel Vlaanderen. Bezoekers en exposanten vroegen dan ook een meer centrale plaats. Daarom kozen we voor de Nekkerhal in Mechelen voor onze volgende editie. Die is centraler gelegen."

Easyfairs merkte dat er in Gent iets minder bezoekers uit Limburg en de Kempen kwamen en hoopt die in Mechelen wel aan te trekken. De organisator die zowel de Nekkerhal als Flanders Expo uitbaat, heeft geen plannen om nog meer beurzen te verhuizen.