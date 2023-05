Onderzoek naar filmpje van jongen (12) die klappen krijgt aan station in Menen

"Ondertussen heb ik hem natuurlijk wel al gesproken. Hij is heel bang, wat wel te verstaan is. Wat er juist gebeurd is, moet nog onderzocht worden, maar de jongen die mijn zoon geslagen heeft, beweert dat mijn zoon aan de politie is gaan vertellen dat hij drugs verkoopt. Daar klopt niks van, zegt mijn zoon en ik geloof hem uiteraard. We hebben ook in zijn GSM gekeken om zeker te zijn dat hij niets aanstootgevends zou gedaan hebben, maar we vonden niks."