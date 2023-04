Vijf leidinggevenden ontslagen bij Plopsa: "Staat los van meldingen over toxisch management"

Nu stappen ook de financieel directeur, twee directeurs en twee managers op. Volgens Studio 100 gebeurt dat in onderling overleg en staat dit los van het eerdere dossier en de meldingen over toxisch management. "Het kadert binnen een bredere strategische oefening", klinkt het.

In de loop van de ochtend werd het personeel van Plopsa ingelicht over de beslissing. "Er is inderdaad gezegd geweest dat er geen link is met het dossier over toxisch leiderschap. Dat zou er volledig los van staan en dat moeten we ook zo aannemen", zegt Conny Demonie van de socialistische vakbond. "De toelichting is dat er een hertekening is van het kader en dat het geen gevolgen heeft voor de opstart van het seizoen."