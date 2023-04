Parkings Brussels Airport Zaventem propvol: "Kom met het openbaar vervoer"

Door die drukte is het nu al erg druk op de parkings van de luchthaven. "Daarom raden we onze reizigers aan om in de eerste plaats met het openbaar vervoer te komen, of om je te laten afzetten in de drop-off zone", zegt Chioua Lekhli. "Daarnaast hebben we ook een extra parking opengesteld, maar dan reken je best een half uurtje extra bij je reistijd, want die parking ligt iets verder van de vertrekhal."