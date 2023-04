"Pelé" in het woordenboek in Brazilië: "buitengewoon, met niets te vergelijken, uniek"

Vier maanden later is "Pelé" opgenomen in de Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa van uitgeverij Michaelis, het woordenboek van de Portugese taal in Brazilië. Zo staat "pelé", met kleine letter, er omschreven: "Iets of iemand buitengewoon, of iets of iemand die vanwege zijn kwaliteit, waarde of superioriteit niet met iets of iemand anders vergeleken kan worden, net zoals Pelé®, bijnaam van Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), beschouwd als de grootste sportman aller tijden; uitzonderlijk, niet te vergelijken, uniek. Voorbeelden: hij is de pelé van basket, zij is de pelé van tennis, zij is de pelé van het Braziliaanse theater."