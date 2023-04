Prehistorische uitwerpselen leggen uitstervingsgolven megafauna in Colombia bloot

Schimmelsporen die gevonden worden in mest hebben aangetoond dat grote dieren in twee golven zijn uitgestorven in de Combiaanse Andes. Dat blijkt uit een studie van de University of Exeter. De megafauna stierf plaatselijk uit in Monquentiva zo'n 23.000 jaar geleden en opnieuw zo'n 11.000 jaar geleden. Dat had een grote impact op het ecosysteem, wat relevant is voor de huidige crisis van de biodiversiteit.