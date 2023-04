Premier De Croo in Kamer: "Olivier Vandecasteele is onschuldig, hij wordt gegijzeld"

De Croo bevestigt dat zowel hij als minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) telefoongesprekken hebben gevoerd met hun ambtgenoten in Iran. "In mijn gesprek met president Raisi op 21 april heb ik aangedrongen op een onmiddellijke vrijlating, en in afwachting daarvan op een significante verbetering van zijn detentievoorwaarden."

Dat laatste is nodig. "Hij wordt vandaag op een onmenselijke manier behandeld." Volgens premier De Croo slaapt en eet Vandecasteele op de grond, krijgt hij onvoldoende medische zorgen en wordt hij gemanipuleerd en gedestabiliseerd. "Olivier Vandecasteele is een gijzelaar van Iran. Dat is verwerpelijk. Het is eigen aan staatsterrorisme."