Anesthesist UZ Leuven veroordeeld voor dubbelleven met drugs, kinderporno en naaktfoto's naar minderjarigen

De vrouw van de anesthesist, kinderarts in hetzelfde ziekenhuis, hoorde een gerucht waaien dat haar man een affaire zou hebben op de werkvloer. Ze geloofde de roddel niet meteen, maar legde die toch voor aan haar echtgenoot. In het gesprek dat volgde, vertelde de man niet alleen over de affaires, maar ook over chatgesprekken met vier minderjarige meisjes, waar hij naaktbeelden naar stuurde. De vrouw bracht toen alle feiten aan het licht. De politie wachtte de man op in de parking van het ziekenhuis.

De vrouw zat zelf in de rechtbank als burgerlijke partij. "De schade die je ons gezin hebt aangedaan, is onomkeerbaar", zei ze. "De meisjes in de chats ken ik alleen via hun gebruikersnaam, maar hun onschuld en integriteit zijn afgenomen. Enkel door het aangeven van dit onrecht, kan ik mezelf als kinderarts in de spiegel blijven kijken."