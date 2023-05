Rampoefening in Bokrijk met alle Limburgse zorgorganisaties: "Om studenten te ronselen pakken we het spectaculair aan" 

Dat wordt op "Care for Limburg" duidelijk gemaakt. Er worden vandaag 57 workshops georganiseerd voor zo'n 1.000 leerlingen. Ze zitten heel de dag in kleinere groepen samen en krijgen tijdens die workshops informatie over onder andere wondzorg, bloedtransfusies, reanimatie en revalidatie. “We hopen dat we een nieuwe wereld laten opengaan en studenten inspireren om te kiezen voor een opleiding in de zorg, want dat blijft een knelpuntberoep”, klinkt het bij de organisatoren.