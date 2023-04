Zus Olivier Vandecasteele na telefonisch contact: "Hij klonk een beetje opgelucht, maar omstandigheden blijven gruwelijk"

Gisteren had Nathalie Vandecasteele een laatste keer telefonisch contact met haar broer, die opgesloten zit in de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. "Het gesprek mocht een tiental minuten duren, daarna brak het af. En het was ook onvoorzien. Vroeger kregen we dat enkele uren op voorhand te horen en konden we de familie samenroepen. Sinds hij naar Evin werd overgebracht, is dat niet meer het geval."