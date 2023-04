Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Hoe moet je omgaan met de angst om je ouders te verliezen?"

“De vraag van Veronique gaat niet alleen over haar moeder, maar ook over diepere betekenislagen die het leven in zich draagt” reageert Rika Ponnet. “Veel mensen zullen het wel herkennen: je hebt een goed en zorgeloos leven en je gaat ervan uit dat dat altijd zo zal zijn. Je weet rationeel wel dat er ineens iets kan gebeuren dat dat overhoop haalt, maar zolang je dat niet meemaakt, voel je niet wat dat is.”

“Veronique heeft het nu wél meegemaakt. Het is een soort van tsunami die opsteekt in de kalme zee. Nadien gaat dat wel weer liggen, maar de rust van de zee is nooit meer zoals ze voorheen was.”