Man veroordeeld tot 23 jaar cel voor doodslag op Kevin uit Diest: "Hij krijgt ooit nog een kans, maar Kevin niet meer"

Er is een einde gekomen aan de assisenzaak over de dood van Kevin Van Gelder uit Diest. De volksjury besliste dat Bahri H. schuldig is aan de doodslag op Kevin en veroordeelde hem tot een celstraf van 23 jaar, met een terbeschikkingstelling van 5 jaar. De beschuldigde plantte een mes in de rug van zijn vriend in de zomer van 2021 zonder voorbedachten rade. "Hij kon geen moment getwijfeld hebben aan de dodelijke gevolgen van zijn acties", zegt voorzitter Peter Hartoch.

De drie getuigen hadden allemaal drugs gebruikt, waardoor de versies van de feiten erg uiteenlopend zijn. Kevin zou Bahri geslagen hebben met een stok, maar een bult had die laatste niet. De feiten gebeurden volgens sommigen in de hal, en volgens anderen in de keuken. Wat wel vaststaat, is dat Bahri een keukenmes met een lemmet van 19 centimeter in de rug stak van Kevin Van Gelder. Kort daarna overleed het slachtoffer.