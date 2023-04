Rivier Grote Laak krijgt oorspronkelijke meanders terug

De Grote Laak, een zijrivier van de Grote Nete, zal in Laakdal terug in de originele bedding gelegd worden waar het kan. In het verleden werd de rivier op sommige plaatsen rechgetrokken, maar dat veroorzaakte overstromingen. Op dit moment wordt de rivier gesaneerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat geeft de kans om de rivier in terug in de oorspronkelijke route te leggen, zegt klimaatschepen Benny Smets (Prolaakdal) bij RTV. "Zo slaan we twee vliegen in één klap: terug een gezonde beek met vis en minder overstromingen. De biodiversiteit zal verbeteren en dat is nodig, want de rivier is nu echt ziek.”