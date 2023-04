Oud-president Trump over schrijfster die getuigt over vermeende verkrachting: "Leugens, ze schreeuwde niet"

De schrijfster beschuldigt Trump ervan haar te hebben verkracht in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman midden jaren 90. Volgens Carroll zou Trump haar betast en gepenetreerd hebben. "Ik duwde hem terug", zei ze. "Ik was bijna te bang om na te denken." Ze durfde de zaak bijna 25 jaar later in de openbaarheid te brengen: "Ik was bang voor Donald Trump. Ik dacht dat hij wraak zou nemen en ik schaamde me. Ik dacht dat het mijn schuld was."