Sint-Niklaas vraagt hulp van inwoners voor kunstproject onder spoorwegbrug

De spoorwegbrug in de Spoorweglaan in Sint-Niklaas bestaat 50 jaar. Met Project 33 wil de stad de 33 grijze brugpijlers en de dorre stenen vlakte omtoveren tot een groene en kunstzinnige plek.

"De spoorwegbrug is een litteken in de stad dat we willen omvormen tot een groene toegangspoort", aldus schepen Hanssens. "Project 33 moet kleur en leven onder de spoorwegbrug brengen en dat doen we onder meer door een uitgebreid groenontwerp en het opvangen van water. Via een proefopstelling testen we nu al in een kleine zone tussen drie pijlers of er voldoende water is om de oppervlakte te kunnen bevoorraden. Samen met Fluvius bekijken we ook welke verlichting het best tot zijn recht komt onder de brug. Op langere termijn gaan we na hoe street art nog iets kan toevoegen aan het ontwerp." Een ander deel van het project zijn dus ook de workshops voor inwoners.