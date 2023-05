Lier plaatst "slingerremmers" om te snel rijdend sluipverkeer in Koningshooikt aan te pakken

Het stadsbestuur van Lier komt met een tweede experiment om de snelheid van het doorgaande sluipverkeer in de straat Tallaart in Koningshooikt in te perken. "Bestuurders gebruiken de landbouwwegen als doorsteek tussen twee grotere straten. Vanuit de buurt wordt geregeld aan de alarmbel getrokken. We grijpen nu in zodat het doorgaande verkeerde de snelheidslimiet zal respecteren", aldus schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).