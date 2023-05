Sociaal akkoord bij tapijtenproducent Balta in Sint-Baafs-Vijve: ongeveer 25 ontslagen minder

Begin dit jaar kondigde Balta aan dat het amper nog vast tapijt zou produceren in Sint-Baafs-Vijve. De productie verhuist naar de fabrieken van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, want de stijgende loonkosten en het onstabiele energiebeleid maken het niet rendabel om tapijt te produceren in België. 295 mensen dreigden daardoor hun job te verliezen.