Gustaph vertrekt naar het Songfestival in Liverpool: wie zijn de grootste kanshebbers daar volgens de bookmakers?

Oekraïne vervolledigt de top 3 bij de bookmakers. Vorig jaar won de folk-rapgroep Kalush Orchestra met het nummer "Stefania", een ode aan alle moeders en door de oorlogssituatie ook een ode aan Oekraïne zelf. Door de aanhoudende oorlog vindt de liedjeswedstijd in Liverpool plaats. De Oekraïense openbare omroep werkt daarvoor samen met de BBC, na de tweede plaats van de Britse kandidaat Sam Ryder vorig jaar.

Oekraïne gooit het dit jaar over een totaal andere boeg. Geen folknummer in hun eigen taal, wel een donker en dramatisch hiphopnummer in het Engels van het populaire Oekraïense duo TVORCHI. Midden in "Heart of steel" zit een kort stukje in het Oekraïens. Centrale boodschap: wees niet bang om te zijn wie je bent of te zeggen wat je denkt. Een boodschap over moed, die in Songfestivalkringen op gejuich onthaald zal worden.