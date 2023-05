Station van Tienen wordt gerenoveerd: "Goed dat er schot in de zaak komt"

"We hebben een historisch, mooi station, maar jammer genoeg ziet het er echt lamentabel uit", vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V), die opgelucht is dat het station in haar stad wordt aangepakt. "Duizenden mensen nemen de trein in Tienen, dat een belangrijk pendelstation is. Er zijn al werken gebeurd aan spoor 1 en 4, maar de NMBS zet nu verder in op de renovatie en het toegankelijk maken van de sporen."

Om het station toegankelijker te maken, komen er aan de in- en uitgang hellingen. "Op dit moment is het voor mensen met een beperking of mensen met buggy's bijna onmogelijk om de trein te nemen. Ik ben heel blij dat iedereen nu op een eenvoudige manier de trein zal kunnen nemen", zegt Partyka. Niet alleen wordt het station toegankelijker gemaakt, er komen ook nieuwe schuilhuisjes en perronluifels, en de verlichting wordt vernieuwd. Pendelaars die met de fiets komen, zullen hun tweewieler kunnen parkeren in een nieuwe fietsenstalling met ruimte voor 800 fietsen.