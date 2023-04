Mensen sluiten veel minder woonleningen af door stijgende rente

Al een jaar lang is de vraag naar leningen en kredieten aan het afkalven. Die daling heeft zich ook in het eerste trimester van dit jaar voortgezet: het aantal kredietaanvragen daalde met 37 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar en het aantal verstrekte hypothecaire leningen lag 36 procent lager. In totaal werden uiteindelijk ruim 43.000 woonleningen afgesloten, goed voor een bedrag van alles samen ruim 7 miljard euro.