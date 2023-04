Tekort in het Antwerps buitengewoon basisonderwijs nog groter geworden: geen school voor 6 op de 10 aangemelde kinderen

Directeur Antwerpse school getuigt: "Voor heel veel ouders is dit een vreselijke dag"

"Op de wachtlijst van onze school - waar alles samen plaats is voor 102 kinderen - staan 194 kleuters en dan nog eens 113 lagere schoolkinderen. Dat is echt verschrikkelijk", dat vertelt Saskia Vandereyken, directeur in Katrinahof Antwerpen, een school voor buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking (type 2).

"Voor heel veel ouders is dit een vreselijke dag: zij weten niet wat ze volgend schooljaar met hun kind moeten doen. Veel van hen hebben dit al meermaals meegemaakt. Want je kunt wel een heel jaar op een gunstige plek op de wachtlijst staan: op het einde van het schooljaar vervalt die plaats."

"Wij krijgen nu heel wat telefoontjes van mensen die de wanhoop nabij zijn. Zij hopen dat er toch nog ergens een achterpoortje is. Dat gaat niet over 5 mensen, wel over meer dan 300 mensen voor de hele school. Ik kan daar jammer genoeg totaal niks aan doen."

Sommige verhalen zijn schrijnend, zegt Vandereyken. "Zo hoor je soms dat een van beide ouders moet stoppen met werken om voor het kind te zorgen, wat dan weer voor problemen zorgt voor de rest van het gezin. Want plots komen al die zorgnoden terecht op 1 loon."

Veel perspectief is er niet, want ondanks alle inspanningen gaat het traag met de uitbreidingen in het Antwerpse onderwijs. "Ook wij willen uitbreiden. We hebben zelfs een locatie op het oog. Maar dat gaat maar over 30 plaatsen, voor kleuter- en lagere school samen, dus dat is een druppel op een hete plaat."