Verdachten aangehouden na gewelddadige diefstal bij koppel zeventigers in Landen 

Er zijn twee verdachten aangehouden voor een diefstal met geweld in Landen. In januari dit jaar drongen twee verdachten er het huis van een koppel zeventigers binnen. Volgens de slachtoffers kreeg de man een kussensloop over zijn hoofd getrokken en hielden de verdachten een wapen tegen het hoofd van de vrouw. Ze gingen aan de haal met ongeveer 700 euro en juwelen.