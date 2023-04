Vandenbroucke erkent: "Controles op geweigerde dossiers arbeidsongeval moeten beter en efficiënter"

"Ik verwacht van de verzekeraars dat ze niet op de kap van slachtoffers spelletjes spelen, laat staan dat ze mensen van het kastje naar de muur sturen in eindeloze administratieve procedures of - erger nog - er eventueel een verdienmodel van maken."

Het blijkt bovendien niet zo te vlotten met de controles door Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's. "Ik denk dat we de controles moeten versterken en dat de middelen daarvoor moeten voorzien worden", aldus Vandenbroucke. "Ik ga het gesprek met de vakbonden aan, en ik wil ook in de regering bekijken wat we kunnen doen om het systeem te versterken."

Daarnaast pleit Vandenbroucke ervoor dat de werkgevers personeelsleden die een arbeidsongeval hebben gehad beter op de hoogte houden over de voortgang van hun dossier.