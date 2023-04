Niet langer een mythe: veenbessen helpen echt om blaasontsteking te voorkomen

Het is een eeuwenoude volkswijsheid bij blaasontstekingen, maar wetenschappelijke studies spraken elkaar tot nog toe altijd tegen. Australische wetenschappers zijn het er nu toch over eens: er is wel degelijk een preventief effect. Ze kwamen tot die conclusie nadat ze 50 eerdere studies onderzochten bij in totaal 9.000 proefpersonen.

Uit het onderzoek blijkt dat veenbessensap en andere afgeleide producten, zoals supplementen, het risico op een urineweginfectie kunnen doen dalen.

Bij vrouwen met terugkerende blaasontstekingen (3 of meer infecties in het laatste jaar of 2 infecties in het laatste halfjaar) daalt het risico met meer dan een kwart, bij kinderen met de helft en bij mensen die door een medische behandeling gevoelig zijn aan urineweginfecties met 53 procent.