Fastfood of (bijna) niets: 90 procent van de Vlamingen heeft nauwelijks gezonde voeding in de buurt

Een vettige hamburger of toch een gezond fris slaatje? Voor veel Vlamingen is dat geen echte keuze: bijna 90 procent woont in een zogenoemd "voedselmoeras". "Dat is een plaats waar er meer ongezond dan gezond voedsel beschikbaar is", legt Vincent Smets van Sciensano uit aan VRT NWS. Als je in een omgeving van een kilometer rond je woning pakweg meer fastfoodtenten dan groenteboeren vindt. "Meer zelfs een kwart van de Vlamingen heeft geen enkel gezond voedingsverkooppunt in hun buurt."