Vogelgriep in Lokers natuurreservaat Molsbroek breidt uit: 400 dode vogels in 2 weken tijd

Het probleem is dat er weinig gedaan kan worden om de uitbraak in te perken. "Om te voorkomen dat andere vogels besmet worden, moeten de zieke en dode vogels zo snel mogelijk weg. Maar we zitten daar met een moerasgebied, waarin we alleen met kajaks kunnen varen. We gaan twee keer per week met drie kajaks in het gebied, maar we kunnen niet overal aan. Als het ergere proporties aanneemt, gaan we regelmatiger in het water moeten om vogels te ruimen. Maar dat is de enige maatregel die we kunnen nemen."