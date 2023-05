Vrachtwagen kantelt in Rumst in bocht afrit E19

In Rumst is gisteravond een vrachtwagen gekanteld in de Bussestraat. Het ongeval gebeurde aan het op- en afrittencomplex van de E19. De vrachtwagen kantelde bij het nemen van de bocht van de afrit naar de Bussestraat in de richting van Duffel.

De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om de lading van de vrachtwagen eruit te halen. De Bussestraat was lange tijd afgesloten voor de takeling.