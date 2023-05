Geen kanaalwater meer in Vrietselbeek in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem

Door de mijnbouw in Eisden kwam het dorp meer dan 7 meter lager te liggen. Er moest continu water weggepompt worden om te voorkomen dat Eisden-Dorp onder water kwam te staan. "De Vrietselbeek is al enkele decennia afgesneden van haar natuurlijke bron", legt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) uit. "Door de verzakking van Eisden-Dorp loopt het oppervlaktewater ter hoogte van de natuurlijke bron niet langer in noordelijke richting naar de Vrietselbeek, maar in zuidelijke richting naar het mijnverzakkingsgebied."

Om de Vrietselbeek toch van water te blijven voorzien werd destijds in Mulheim een watertapping gebouwd op de Zuid-Willemsvaart. "Niet ideaal, want dat kanaalwater is afkomstig van de Maas en bevat veel kalk en nutriënten. Dat was niet goed voor de waterkwaliteit van de Vrietselbeek, het veroorzaakte de groei van algen en verstoorde het natuurlijke systeem in de waterloop."