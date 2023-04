Vrouw (78) dood teruggevonden naast haar auto in een weiland in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Een vrouw van 78 is dood teruggevonden naast haar auto in een weiland aan de Kruisweglei in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ze was van de weg geraakt, en een weiland ingereden. De deur van haar auto stond open. De vrouw was nog zelf uit haar auto geraakt. Waarschijnlijk is ze onwel geworden. Het labo is ter plaatse gekomen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.