Waarom je nog altijd in een maatje 38 past (terwijl je weet dat dat eigenlijk niet kan)

"Vanity Sizing" is een wereldwijd fenomeen in de mode-industrie. Kledij wordt voorzien van een label met een kleinere maat dan de werkelijke snit van het artikel. "Het is al ruim 30 jaar een marketingfenomeen dat vooral door de multinational merken wordt toegepast", verduidelijkt Jo Van Landeghem van modefederatie CreaModa.

Het doel? De klant een beter gevoel geven. En meer doen kopen. "Een maat 36 die je nu in de winkel vindt, is vaak in werkelijkheid even groot als een maat 38 uit het verleden. Maar de klant denkt wel dat hij nog steeds in een maatje 36 kan en dat zijn lichaam niet veranderd is."

Modefabrikanten evolueren mee met hun klanten en met de maatschappij. En we worden nu eenmaal gemiddeld dikker. Uit de gezondheidsenquête van Sciensano in 2019 blijkt dat bijna de helft van de Belgen kampt met overgewicht. 16 procent is obees.