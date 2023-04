Water Albertkanaal geschikt om Kempense gemeentes op warmtenet aan te sluiten

"Als we ooit van gas afwillen, dan is het Albertkanaal een prachtig geschenk voor alle gemeenten met woonkernen erlangs" zegt Luc Redig, klimaatschepen voor Groen in Ranst. Het gemeentebestuur was een van de ruim 200 geselecteerden om met Europees geld uit te zoeken hoe ze meer gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie. "Een van de onderzochte pistes is het gebruiken van het water van het Albertkanaal in een warmtenet. Het concept is heel eenvoudig: op elk moment is het water in het kanaal warmer dan het water dat we nu gebruiken om te verwarmen", zegt Redig. Afgelopen zomer bereikte het water in het Albertkanaal nog een temperatuur van 26°C, maar ook in de winter zou het voordelig zijn.

"Helaas is Oelegem, de Ranstse woonkern naast het Albertkanaal, iets te klein om de investering te doen. Maar voor grotere gemeentes langs het kanaal zoals Schoten, Grobbendonk en Herentals kan zo'n warmtenet zeer interessant zijn. Daarom gaan we de studie met onze collega's delen", aldus Redig.