Natuurpunt doet weer water uit de Dijle in natuurgebied Mechels Broek stromen met zonnepomp: belangrijk voor klimaatopwarming

Vroeger stroomde water uit de rivier vanzelf over in het natuurgebied. "Dat gebeurde bij regenval. Sinds de jaren '70 is die vaste verbinding er niet meer. Elk jaar opnieuw zien we dat het gebied droogvalt. Daarnaast is het gebied de afgelopen jaren sterk verzuurd omdat het enkel (zuur) regenwater ter beschikking had. Daarom herstellen we die verbinding voor een deel. Nu komt er zoeter rivierwater bij. Dit is een proefproject dat op termijn nog uitgebreid kan worden."