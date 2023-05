Aalst stelt bijeengeraapt zwerfvuil tentoon op Grote Markt om sluikstorters op andere gedachten te brengen

De stad wil strenger optreden tegen wie het niet goed doet, en tegelijk de mensen die hun vuilnis op de juiste manier aanbieden. Er gaan meer controleurs op pad die GAS-boetes kunnen uitschrijven. Tegelijk stapt de stad in het systeem “Maak de click” van Fost Plus, de organisatie die de recyclage van huishoudelijke verpakkingen promoot. Dat is een beloningscampagne voor mensen die zwerfvuil of eigen afval in de vuilnisbak gooien. Via een app kan je een foto nemen en de QR-code op een vuilnisbak scannen. Zo kan je punten bijeen sparen, die je dan kan inruilen voor waardebonnen bij lokale handelaars of webshops.

Wie betrapt wordt op sluikstorten riskeert een boete die kan oplopen tot 350 euro.