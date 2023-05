Afvalintercommunale IVM sensibiliseert chauffeurs extra rond veiligheid op centrale in Eeklo

Op de centrale van afvalintercommunale IVM in Eeklo wordt elk jaar ongeveer 100.000 ton afval verwerkt. Dagelijks gaat het om een 50-tal afvaltransporten die aan- en afgevoerd worden op de site, vaak van externe partners. En dan zitten de gevaren soms in een klein hoekje, zegt directeur Jean-Marie Saelens van IVM: "Op de weg zijn de chauffeurs veilig. Maar soms zijn ze gehaast en gestresseerd als ze hier toekomen en dan gebeurt het wel eens dat ze hun voet verzwikken bij het in- of uitstappen. Dat kan dan bijvoorbeeld voor werkverlet zorgen, niet leuk voor hen.

Het kan ook erger, al gebeurt dat bijna nooit. "Ze moeten lossen op ons stortplatform waar een afvalbunker aan verbonden is, en die is serieus diep. In het slechtste geval kunnen ze in die bunker belanden, iets wat we natuurlijk willen vermijden."