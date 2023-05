Dierlijke botten onder voormalige Parking 58 in Brussel geven inzicht in de geschiedenis van de huiskat  

De sloop van Parking 58 in 2019 was een snoepreis voor archeologen en natuurwetenschappers. De blootlegging van de bedding van de voormalige Zennehaven bracht duizenden schatten aan het licht: wapens, schoenen en sleutels, maar ook tienduizenden dierlijke botten - waaronder die van de kat. De opgravingen waren zo talrijk en bijzonder, dat ze meteen ook de eerste van "openbaar nut" werden in het Gewest. Een ordonnantie die al langer bestond, maar hier voor het eerst werd toegepast.