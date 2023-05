Belfort Brugge heeft nieuwe conciërge

Frank De Vos was meer dan 30 jaar huisbewaarder in de Halletoren, maar nu is het genoeg geweest. "Mijn lichaam vraagt me om het rustiger aan te doen. Ik zal het enorm missen maar het kan geen kwaad om jonge mensen nieuwe kansen te geven", geeft De Vos toe. De taak komt inderdaad terecht bij een jonge Bruggeling. Benito Vermander is 26 en kreeg de job na een selectieprocedure met meer dan 40 kandidaten. "Eigenlijk wilde ik conciërge worden van een gewoon gebouw, maar het is eventjes anders gelopen. Het Belfort is prachtig. Oude gebouwen trekken mij bijzonder aan." Vermander neemt zijn intrek op de eerste en tweede verdieping van het Belfort.