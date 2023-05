Beveren heeft eigen jongerenwelzijnspunt: "Na  onderzoek rond mentaal welzijn, is het nodig"

Voortaan kunnen organisaties die werken rond mentaal welzijn bij jongeren spreekuur houden in Beveren. De gemeente heeft daar een plaats voor ingericht, een 'jongerenwelzijnspunt'. Het is een lokaal in jeugdhuis Togenblik. De gemeente werkt er samen met verschillende organisaties zoals de Keerkring en het JAC (Jongeren Advies Centrum).

Schepen van jeugd Laura Staut (CD&V) vertelt dat die organisaties er vroeger ook al waren en vanuit Sint-Niklaas of Antwerpen werkten. "Maar dat is een grote drempel voor jongeren die over hun probleem willen babbelen. Daarom is het belangrijk dat ze nu in het centrum van Beveren een vaste stek hebben om jongeren te ontvangen." Het is niet zo dat jongeren zomaar kunnen binnenlopen in het welzijnspunt. Ze moeten doorverwezen worden, bijvoorbeeld door het CLB of de scholen.

Het lokaal is er gekomen na een onderzoek naar het welzijn van kinderen en jongeren in de gemeente. Daar waren enkele verontrustende resultaten uitgekomen waar de gemeente rekening mee heeft gehouden en het welzijnspunt heeft ingericht.