Björn Soenens gaat door: "Nooit heb ik meer gehouden van zo’n onnozel waterijsje"

Ook het waterijsje niet, dat ik even later kreeg, toen mijn droge mond een beetje verfrist moest worden. Nooit heb ik meer gehouden van zo’n onnozel waterijsje. Zoals ik ook moest huilen, toen mijn moeder me, zonder versagen, samen met mijn broer als eerste in het ziekenhuis opzocht veertien uur later. Ze heeft zelf onnoemelijke hordes overwonnen en een agressieve mondkanker overleefd. Elke dag belt ze me nu op om te checken hoe het gaat. Ze is weer op-en-top, voor de volle 100 procent, de zorgende moeder. Op haar 84ste. Ik ben weer haar jongste, zieke zoontje.

Een heel leven flitst aan me voorbij. De herinneringen komen als films voor mijn netvlies voorbijgesneld. Het is heftig allemaal. Ik voel me vaak de externe waarnemer, de antropoloog van mijn eigen leven. Soms helpt dat de boel helemaal te verwerken. De pijn was soms ondraaglijk en dat had ik niet verwacht. Ik had het niet zien aankomen. Respect voor de mensen die vele jaren moeten leven met chronische pijn.