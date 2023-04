"De eerste prioriteit was mensen uit Soedan krijgen, nu moet de prioriteit zijn: hulp in Soedan krijgen"

Een week na het uitbreken van de oorlog in Soedan begon de internationale gemeenschap met het evacueren van diplomaten en landgenoten. Duizenden buitenlanders worden nu al een week lang het land uitgehaald. Ook vele internationale hulpverleners verlieten het land.

De Norwegian Refugee Council (NRC) is één van de organisaties die het gros van hun mensen in Soedan hielden. "Hen en hun families in veiligheid brengen is nu onze eerste prioriteit", vertelt Mathilde Vu, "maar zodra het kan, moeten we klaar zijn om opnieuw humanitaire hulp te geven". Ze werkt voor NRC in Soedan, en vertrok toevallig twee dagen voor de oorlog uitbrak. Nu is ze in ons land om de Europese lidstaten te overtuigen de achtergebleven Soedanezen te helpen.

"De eerste prioriteit van de internationale gemeenschap was om de buitenlanders daar te evacueren. Dat begrijpen we. Maar nu moet iedereen bekijken hoe we mensen en hulp naar Soedan kunnen vliegen", zegt Mathilde Vu. Ze vraagt de Europese regeringen om daar geld voor vrij te maken.