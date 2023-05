Morgen begint het écht voor Charles III: voor welke uitdagingen staat de Britse koning? En zien de Britten hem zitten?

Toen Elizabeth als 25-jarige op de troon kwam, was ze een onbeschreven blad. Na 70 jaar in de wachtkamer is Charles dat allesbehalve. In tegenstelling tot zijn moeder, van wie niemand wist wat ze dacht, heeft hij zich in het verleden fors uitgesproken over allerlei kwesties: klimaat, architectuur, ruimtelijke ordening, achterstandswijken. Daarbij riskeerde hij opvallend vaak in politiek vaarwater terecht te komen - soms was hij er gevaarlijk dichtbij.



Sinds hij koning is, kan hij dat niet meer maken. Een monarch moet boven het politieke gewoel staan. Hij mag nooit worden gezien als iemand die partij kiest voor deze of gene mening of politieke overtuiging. "Charles heeft tijdens zijn lange wachttijd ruim de tijd gehad om zijn plannen en ideeën te botvieren, maar als koning moet hij dat helemaal achterwege laten. Inbinden is de boodschap", zo vat Flip Feyten het samen. "Maar hij snapt echt wel dat hij als koning buiten politiek vaarwater moet blijven."