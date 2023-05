Zonder geld voor een nieuwe wagen dreigt Dierenvoedselbank Noord-Limburg te moeten stoppen 

"We kregen een auto, en daar was ik ongelooflijk dankbaar voor, maar helaas is die niet door de keuring geraakt", vertelt ze teleurgesteld. "Ik heb alle mensen uit mijn netwerk gevraagd of ze toevallig een connectie hebben bij autohandelaars in de hoop dat die misschien een auto willen verkopen aan een lage prijs of zelfs volledig gratis willen doneren. Er is ook een crowdfunding opgericht, die ongeveer 600 euro heeft opgeleverd. Maar eigenlijk hebben we zeker 6.000 euro nodig. Het is een fulltime job geworden om ergens een auto te vinden."