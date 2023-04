Popster Ed Sheeran verdedigt zich in plagiaatzaak door (enkele gitaarakkoorden uit) "Thinking out loud" te spelen in de rechtbank

De rechtszaak die deze week in New York van start ging, gaat over het nummer "Thinking out loud" uit 2014. Erfgenamen van de Amerikaanse muzikant en producer Ed Townsend beschuldigen de Britse popster ervan dat het akkoordenschema in dat lied bijna identiek is aan dat van "Let's get it on", een nummer van Marvin Gaye uit 1973, waaraan Townsend heeft meegeschreven.